Chitrakoot News: कर्वी-बांदा बहाल, मानिकपुर–सतना मार्ग पर तेज बहाव ने रोका आवागमन
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Tue, 01 Sep 2026 11:06 PM IST
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चित्रकूट/मानिकपुर। मानिकपुर–सतना मुख्य मार्ग पर टिकरिया के पास बहे रपटा की मरम्मत का काम सोमवार को पूरा हो गया।
मंगलवार को पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश से तेज रफ्तार से आए पानी ने फिर से रपटा को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे आवागमन फिर से बंद हो गया है। वहीं कर्वी से बांदा मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत हो चुकी है और वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है।
29 अगस्त को धर्मनगरी में आई ने तबाही मचा दी थी। बाढ़ के पानी से मानिकपुर सतना मार्ग पर टिकरिया के पास रपटा तेज बहाव में बह गया था। जिसको लोक निर्माण विभाग ने मरम्मत करा कर आवागमन बहाल कर दिया था। मंगलवार की सुबह अचानक से पानी रपटा के ऊपर बहने लगा, जिससे रपटा क्षतिग्रस्त हो गया है और आवागमन फिर बंद हो गया।
इसी तरह कर्वी से बांदा मार्ग पर मंदाकिनी नदी पुल का अप्रोच मार्ग धंस गया था, बसों के साथ भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई थी लेकिन लोक निर्माण विभाग ने अप्रोच मार्ग की मरम्मत करा कर आवागमन शुरू करा दिया है। जिससे बसों का आवागमन चालू हो गया है।
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मंगलवार को पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश से तेज रफ्तार से आए पानी ने फिर से रपटा को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे आवागमन फिर से बंद हो गया है। वहीं कर्वी से बांदा मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत हो चुकी है और वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है।
29 अगस्त को धर्मनगरी में आई ने तबाही मचा दी थी। बाढ़ के पानी से मानिकपुर सतना मार्ग पर टिकरिया के पास रपटा तेज बहाव में बह गया था। जिसको लोक निर्माण विभाग ने मरम्मत करा कर आवागमन बहाल कर दिया था। मंगलवार की सुबह अचानक से पानी रपटा के ऊपर बहने लगा, जिससे रपटा क्षतिग्रस्त हो गया है और आवागमन फिर बंद हो गया।
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इसी तरह कर्वी से बांदा मार्ग पर मंदाकिनी नदी पुल का अप्रोच मार्ग धंस गया था, बसों के साथ भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई थी लेकिन लोक निर्माण विभाग ने अप्रोच मार्ग की मरम्मत करा कर आवागमन शुरू करा दिया है। जिससे बसों का आवागमन चालू हो गया है।
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