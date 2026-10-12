Chitrakoot News: कृषि में चित्रकूट को श्रेष्ठता प्रमाणपत्र

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यह सम्मान जिलाधिकारी के नेतृत्व में जनपद में चल रहे कृषि सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। उपायुक्त कृषि जीत लाल गुप्ता बताते हैं कि जनपद की कुल कृषि उत्पादकता में 5.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले जहां औसत उत्पादकता 132.31 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, वहीं अब यह बढ़कर 139.09 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई है। फसलवार वृद्धि में अलसी ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 33.48 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।इसके अलावा जौ में 12.63%, मटर में 8.68%, तोरिया में 8.11%, गेहूं में 3.98%, सरसों में 2.07% और मसूर में 0.75% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि चना उत्पादन में 20.65% की गिरावट आई है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने कहा कि वैज्ञानिक खेती, उन्नत बीज और सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने से यह सफलता मिली है।समारोह में उप कृषि निदेशक जीत लाल गुप्ता, कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा के वैज्ञानिक उत्तम त्रिपाठी, डॉ. रंजीत सरोज और किसान नथुराम मौजूद रहे।