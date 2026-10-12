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Chitrakoot News: कृषि में चित्रकूट को श्रेष्ठता प्रमाणपत्र

Mon, 12 Oct 2026 11:14 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:14 PM IST
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Certificate of Excellence for Chitrakoot in Agriculture
फोटो 11सीकेटीपी 12 नई दिल्ली में कृ​षि मंत्री ​शिवराज सिंह चौहान से श्रेष्ठता प्रमाण पत्र लेते
चित्रकूट। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत चित्रकूट को श्रेष्ठता प्रमाणपत्र से नवाजा है। सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिलाधिकारी पुलकित गर्ग को यह प्रमाणपत्र प्रदान किया।
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यह सम्मान जिलाधिकारी के नेतृत्व में जनपद में चल रहे कृषि सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। उपायुक्त कृषि जीत लाल गुप्ता बताते हैं कि जनपद की कुल कृषि उत्पादकता में 5.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले जहां औसत उत्पादकता 132.31 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, वहीं अब यह बढ़कर 139.09 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई है। फसलवार वृद्धि में अलसी ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 33.48 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
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इसके अलावा जौ में 12.63%, मटर में 8.68%, तोरिया में 8.11%, गेहूं में 3.98%, सरसों में 2.07% और मसूर में 0.75% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि चना उत्पादन में 20.65% की गिरावट आई है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने कहा कि वैज्ञानिक खेती, उन्नत बीज और सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने से यह सफलता मिली है।
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समारोह में उप कृषि निदेशक जीत लाल गुप्ता, कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा के वैज्ञानिक उत्तम त्रिपाठी, डॉ. रंजीत सरोज और किसान नथुराम मौजूद रहे।

फोटो 11सीकेटीपी 12 नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से श्रेष्ठता प्रमाण पत्र लेते

फोटो 11सीकेटीपी 12 नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से श्रेष्ठता प्रमाण पत्र लेते

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