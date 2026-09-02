Chitrakoot News: बरहुनीतीर-सपहा-कैलहा-रुखमा खुर्द मार्ग बंद

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कैलहा में एक मरीज को लेने जा रही एंबुलेंस करीब एक घंटे तक फंसी रही और उसे वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों की आवाजाही भी बंद हो गई है। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के मुकेश कुमार ने प्रशासन से तत्काल मार्ग को आवागमन योग्य बनाने की मांग की है। उन्होंने क्षतिग्रस्त मार्गों व पुल-पुलियों का निरीक्षण कर मरम्मत कराने को भी कहा है। (संवाद)टाउन हॉल आश्रय केंद्र में 55 लोग ठहरेचित्रकूट। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए नगर पालिका के टाउन हॉल को आश्रय केंद्र बनाया गया है। यहां तरौंहा गांव के 55 लोगों को ठहराकर खाने पीने की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था जिला प्रशासन एवं नगर पालिका ने कराया है।टाउन हॉल में बच्चों को दूध भी दिया गया है। नगर पालिका के कर्मचारी निगरानी भी कर रहे हैं। डीएम पुलकित गर्ग ने सभी को सही से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।तरौंहा निवासी कमला देवी, राजू मलिक, काजल, शिमला देवी व धर्मेंद्र व प्रदीप ने बताया कि बाढ़ से उनके घरों में पानी भर गया है। राशन सहित अन्य सामग्री भीग कर बर्बाद हो गई है। यहां पर रहना खाना मिल रहा है। (संवाद)