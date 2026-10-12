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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Ayush, the doctor who went missing after posting a suicide note on his WhatsApp status, has been found.

Chitrakoot News: व्हाट्सएप स्टेटस पर सुसाइड नोट लगा लापता आयुष डॉक्टर मिला

Mon, 12 Oct 2026 11:15 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:15 PM IST
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Ayush, the doctor who went missing after posting a suicide note on his WhatsApp status, has been found.
चित्रकूट। मानिकपुर के बगदरी पीएचसी में तैनात आयुष डॉक्टर ने व्हाट्सएप स्टेटस पर सुसाइड नोट लगाकर मोबाइल बंद कर लिया और लापता हो गया। स्टेटस देखकर विभाग में हड़कंप मच गया। चित्रकूट पुलिस की सूचना पर सतना पुलिस ने डॉक्टर को जंक्शन से सकुशल ढूंढ निकाला।
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डॉ. आशु प्रकाश ने रविवार को स्टेटस पर लिखा था कि वह आत्महत्या कर रहा है, उस पर किसी का दबाव नहीं है और उसकी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए। निजी कारणों से वह सतना रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने जा रहा है। पत्र में उसने पिता बृजभान सिंह, मां विमला देवी, पत्नी आशी सिंह समेत परिवार को परेशान न करने की अपील की थी। अंत में नवरात्र के प्रथम दिन भगवान के चरणों में जाने की बात लिखी थी।
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सोमवार सुबह स्टाफ ने स्टेटस देखा तो फोन किया, लेकिन मोबाइल बंद मिला। कर्मचारियों ने सीएमओ को सूचना दी। सीएमओ डॉ. महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने एसपी अरुण कुमार सिंह से मदद मांगी। एसपी ने सतना एसपी से संपर्क किया। सर्विलांस और फोटो के आधार पर सतना पुलिस ने जंक्शन के पास से डॉक्टर को ढूंढ निकाला। सीएमओ डॉ. महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि डॉक्टर को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, निजी कारणों की जानकारी ली जा रही है।
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