Chitrakoot News: चित्रकूट में 39 प्राविधिक सहायकों को बांटे नियुक्ति पत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Tue, 25 Aug 2026 11:02 PM IST
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चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3446 प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।
उन्होंने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये नियुक्ति पत्र सौंपे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया।जनपद चित्रकूट में भी 39 प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए गए।
जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने कलेक्ट्रेट सभागार में इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पूर्व सांसद आरके पटेल और भैरो प्रसाद मिश्र ने नवचयनित कार्मिकों को बधाई दी। जिलाधिकारी ने कृषि विभाग के खरीफ सत्र में उत्कृष्ट कार्य की सराहना की। उप कृषि निदेशक जीत लाल गुप्ता ने भी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दीं।
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उन्होंने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये नियुक्ति पत्र सौंपे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया।जनपद चित्रकूट में भी 39 प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए गए।
जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने कलेक्ट्रेट सभागार में इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पूर्व सांसद आरके पटेल और भैरो प्रसाद मिश्र ने नवचयनित कार्मिकों को बधाई दी। जिलाधिकारी ने कृषि विभाग के खरीफ सत्र में उत्कृष्ट कार्य की सराहना की। उप कृषि निदेशक जीत लाल गुप्ता ने भी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दीं।
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