Chitrakoot News: जिला अस्पताल में बन रही आधुनिक ओपीडी

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बढ़ती भीड़ को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने जिला अस्पताल परिसर में आधुनिक ओपीडी हॉल का निर्माण शुरू करा दिया है। यह हॉल जिला खनिज निधि से करीब एक करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। इसमें एक साथ करीब 250 मरीजों और तीमारदारों के बैठने की क्षमता होगी। वर्तमान में ओपीडी में भीड़ अधिक होने से पर्चा काउंटर से लेकर डॉक्टर के कमरे तक लंबी लाइन लगती है। नया हॉल बनने से इंतजार करने के लिए व्यवस्थित जगह मिलेगी और भीड़ को नियंत्रित करना आसान होगा। हॉल में मरीजों की सुविधा के लिए अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी विकसित की जाएंगी।डीएम पुलकित गर्ग ने बताया कि मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्माण कराया जा रहा है। हॉल के पूरा होने के बाद मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में सहूलियत मिलेगी।