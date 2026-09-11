Chandauli News: बच्चा चोरी के मामले में आरोपी महिला गिरफ्तार

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पीडीडीयू के जीआरपी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने बताया कि बिहार के रोहतास के विक्रमगंज निवासी मिथुन पीडीडीयू नगर के पटेल नगर में रहते हैं और नगर में घूमकर गुब्बारा बेचते हैं। 10 फरवरी की रात उनका बच्चा दिव्यांशु पीडीडीयू जंक्शन से चोरी हो गया।इसके बाद जीआरपी, आरपीएफ और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने पीडीडीयू जंक्शन के दूसरे प्रवेश द्वार से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्चा बरामद किया था। जांच के दौरान इस गिरोह में मुजफ्फरपुर, बिहार के एक नर्सिंग होम का भी नाम सामने आया। इस मामले में मुजफ्फरपुर के सोनबरसा थाना मनियारी निवासी खुश्बू उर्फ खुशनसीबी खातून पर भी प्राथमिकी दर्ज हुई थी।जीआरपी निरीक्षक ने बताया कि आरोपी महिला के अपने घर पर मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसके बाद बुधवार की शाम करीब 6:30 बजे आरोपी को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। जीआरपी निरीक्षक ने बताया कि गिरोह के सदस्य रेलवे स्टेशन, ट्रेनों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बच्चे चोरी करते हैं। इसके बाद उन्हें दूध में नशीली दवा मिलाकर पिला देते हैं। इससे बच्चे सो जाते हैं और उन्हें आसानी से बिहार ले जाकर बेच देते हैं।