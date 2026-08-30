Chandauli News: छह महीने में ही ओवरहेड टैंक से रिसने लगा पानी

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गांव के सुरेश कुमार, दिनेश कुमार, मनोज, संतोष, राजकुमार, सुग्रीव कुमार ने बताया कि टंकी से पानी रिसने की शिकायत कई बार की गई लेकिन कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया। ग्रामीणों ने कहा कि टंकी की गुणवत्ता की जांच जरूरी है। यदि समय रहते रिसाव की समस्या दूर नहीं की गई तो बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं, बेन-धरौली मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान मेन पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद से कई घरों में पानी की आपूर्ति बंद है। ओवरहेड टैंक बनाने वाली ऑयन कंपनी के डीसी चक्रवर्ती का कहना है कि टंकी में रिसाव होने की जानकारी है। जल्दी ही टंकी की मरम्मत कराई जाएगी।

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इलिया। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए जा रहे हैं लेकिन योजना परवान नहीं चढ़ पा रही। शहाबगंज ब्लॉक के बेन गांव में 20 लाख रुपये से बने ओवरहेड टैंक से छह महीने में ही पानी का रिसाव होने लगा है। इससे जहां जलापूर्ति बाधित हो रही है, वहीं निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।