Chandauli News: वंेडिंग जोन और सब्जी मंडी के लिए देंगे धरना

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साथ ही निर्णय लिया गया कि इसके लिए सब्जी व्यवसायी 18 सितंबर से धरना शुरू करेंगे।जिलाध्यक्ष नरायन प्रसाद सोनकर ने कहा कि फल-सब्जी व्यवसायी पिछले 20 साल से वेंडिंग जोन और स्थायी मंडी बनाने की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों और नगर पालिका के समक्ष मांग रखी जा रही है, लेकिन केवल आश्वासन मिलता रहा है। फल-सब्जी व्यवसायियों को आज तक सुरक्षित स्थान नहीं मिल सका। अधिकतर व्यवसायी नगर पालिका में पंजीकृत हैं।इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। इसलिए 18 सितंबर से धरना शुरू किया जाएगा।बैठक में उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद सोनकर, बृजमोहन प्रसाद सोनकर, बिल्लू सरदार, मनोज जायसवाल, राजकुमार सोनकर, शीला देवी, मंजू देवी आदि मौजूद थीं। संवाद