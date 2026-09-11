Chandauli News: वंेडिंग जोन और सब्जी मंडी के लिए देंगे धरना
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:17 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
पीडीडीयू नगर। फल-सब्जी व्यवसायी वेलफेयर एसोसिएशन की नई सट्टी में बृहस्पतिवार को बैठक हुई। इसमें प्रशासन से नगर में वेंडिंग जोन और स्थायी सब्जी मंडी बनाने की मांग उठाई गई।
साथ ही निर्णय लिया गया कि इसके लिए सब्जी व्यवसायी 18 सितंबर से धरना शुरू करेंगे।
जिलाध्यक्ष नरायन प्रसाद सोनकर ने कहा कि फल-सब्जी व्यवसायी पिछले 20 साल से वेंडिंग जोन और स्थायी मंडी बनाने की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों और नगर पालिका के समक्ष मांग रखी जा रही है, लेकिन केवल आश्वासन मिलता रहा है। फल-सब्जी व्यवसायियों को आज तक सुरक्षित स्थान नहीं मिल सका। अधिकतर व्यवसायी नगर पालिका में पंजीकृत हैं।
इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। इसलिए 18 सितंबर से धरना शुरू किया जाएगा।
बैठक में उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद सोनकर, बृजमोहन प्रसाद सोनकर, बिल्लू सरदार, मनोज जायसवाल, राजकुमार सोनकर, शीला देवी, मंजू देवी आदि मौजूद थीं। संवाद
विज्ञापन
साथ ही निर्णय लिया गया कि इसके लिए सब्जी व्यवसायी 18 सितंबर से धरना शुरू करेंगे।
जिलाध्यक्ष नरायन प्रसाद सोनकर ने कहा कि फल-सब्जी व्यवसायी पिछले 20 साल से वेंडिंग जोन और स्थायी मंडी बनाने की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों और नगर पालिका के समक्ष मांग रखी जा रही है, लेकिन केवल आश्वासन मिलता रहा है। फल-सब्जी व्यवसायियों को आज तक सुरक्षित स्थान नहीं मिल सका। अधिकतर व्यवसायी नगर पालिका में पंजीकृत हैं।
विज्ञापन
इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। इसलिए 18 सितंबर से धरना शुरू किया जाएगा।
बैठक में उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद सोनकर, बृजमोहन प्रसाद सोनकर, बिल्लू सरदार, मनोज जायसवाल, राजकुमार सोनकर, शीला देवी, मंजू देवी आदि मौजूद थीं। संवाद