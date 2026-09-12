Chandauli News: राज्य पुरस्कार से सम्मानित प्रधानाध्यापिका का किया स्वागत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:50 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:50 AM IST
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जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट में शुक्रवार को अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया।
इसमें राज्य पुरस्कार से सम्मानित उच्च प्राथमिक विद्यालय खेम्हईपुर की प्रधानाध्यापिका उर्मिला देवी का स्वागत किया गया। संचालन बीएल पाल ने किया।
इस मौके पर डायट प्राचार्य अनुराग श्रीवास्तव, बीएसए शिवम पांडेय, अशोक कुमार गुप्ता, सुरेश पटेल, अखिलेश यादव, धीरज सिंह, अरविंद पाल, ज्योति कुमारी, मानिक चंद यादव, तेज बहादुर पाल, आरएन पाल माैजूद रहे। संवाद
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इसमें राज्य पुरस्कार से सम्मानित उच्च प्राथमिक विद्यालय खेम्हईपुर की प्रधानाध्यापिका उर्मिला देवी का स्वागत किया गया। संचालन बीएल पाल ने किया।
इस मौके पर डायट प्राचार्य अनुराग श्रीवास्तव, बीएसए शिवम पांडेय, अशोक कुमार गुप्ता, सुरेश पटेल, अखिलेश यादव, धीरज सिंह, अरविंद पाल, ज्योति कुमारी, मानिक चंद यादव, तेज बहादुर पाल, आरएन पाल माैजूद रहे। संवाद