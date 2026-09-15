Chandauli News: कटान की समस्या बताने के लिए डीएम से मिले ग्रामीण

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रमेश यादव ने बताया कि कर्मनाशा नदी के पानी से सुदांव गांव का मुख्य आरसीसी मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं, गायघाट में किसानों की जमीन कटान की चपेट में आ गई है। कोनियां गांव में छोटू राम के घर के सामने कई वर्षों से बाढ़ के पानी के कारण कटान हो रही है। डीएम ने स्थलीय निरीक्षण कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान संतोष बिंद, शाहआलम, शानी इलाही, अनुज बिंद, राजेश गोस्वामी, गुलाब चौधरी, जितेंद्र निषाद, गुड्डू पासवान, धनेश निषाद, रामावतार निषाद, विनोद शाहनी आदि मौजूद रहे।

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कर्मनाशा नदी के बाढ़ के पानी से हुई कटान और क्षति की समस्या को लेकर सदर विकासखंड के सुदांव, गायघाट और कोनियां गांव के ग्रामीण जिला पंचायत सदस्य रमेश यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग से मिले। ग्रामीणों ने उन्हें समस्याओं से अवगत कराते हुए स्थायी समाधान की मांग की।