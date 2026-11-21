चंदौली: जौनपुर से बिहार ले जाए जा रहे थे तीन संरक्षित पशु, पांच आरोपी गिरफ्तार
चंदौली के सैयदराजा में पुलिस ने तीन संरक्षित पशुओं के साथ पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। पशुओं को जौनपुर से बिहार ले जाया जा रहा था।
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जौनपुर से टाटा सफारी में तीन संरक्षित पशुओं को क्रूरतापूर्वक बांधकर बिहार ले जाया जा रहा था। शुक्रवार को सैयदराजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर तिराहे के पास पुलिस ने घेराबंदी कर पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वाहन और दो मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए हैं। पकड़े गए आरोपियों में दो के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
कच्चे रास्ते पर फंसी गाड़ी
थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र के अनुसार, पुलिस क्षेत्र में गश्त और चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान चंदौली थाने के प्रभारी निरीक्षक त्रिवेणी सिंह ने सूचना दी कि फेसुड़ा की ओर से टाटा सफारी में संरक्षित पशुओं को लादकर बिहार ले जाया जा रहा है। इस पर पुलिस टीम ने मनराजपुर तिराहे पर घेराबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी।
इसी बीच दुधारी की ओर से आ रही टाटा सफारी को रोकने का इशारा किया गया। चालक ने वाहन को कच्चे रास्ते से भगाने का प्रयास किया, लेकिन उसका पहिया गड्ढे में फंस गया। इसके बाद वाहन में सवार पांच लोग भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर सभी को पकड़ लिया।
वाराणसी और जौनपुर के रहने वाले हैं आरोपी
पकड़े गए आरोपियों की पहचान काजू उर्फ चंद्रजीत यादव, राजू यादव, प्रदीप यादव, निर्भय यादव और राहुल यादव के रूप में हुई है। सभी वाराणसी और जौनपुर के निवासी हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे जौनपुर के सिरकोनी से संरक्षित पशुओं को लादकर बिहार ले जा रहे थे।
दो आरोपियों पर पहले से मुकदमे
थानाध्यक्ष ने बताया कि काजू उर्फ चंद्रजीत यादव और राहुल यादव के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें गोवध निवारण अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं के मामले शामिल हैं।