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प्रधानाचार्य संजय मिश्रा ने बताया कि परीक्षा के लिए बरहनी ब्लॉक में नेशनल इंटर कॉलेज, सैयदराजाचहनिया में राहुल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, महुअरकला (बलुआ घाट रोड)चकिया में आदित्य नारायण राजकीय इंटर कॉलेजचंदौली में महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेजधानापुर में बीएंडबी इंटरनेशनल स्कूल, खरखोलिया मोहरगंजनौगढ़ में राजकीय इंटर कॉलेजनियामताबाद में नगर पालिका इंटर कॉलेज, पीडीडीयू नगरशहाबगंज में गांधी स्मारक इंटर कॉलेज और सकलडीहा में सकलडीहा इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।उन्होंने बताया कि सकलडीहा ब्लॉक में सबसे अधिक 927 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। वहीं, धानापुर में 924, चहनिया में 831, चंदौली में 780, नियामताबाद में 646, बरहनी में 611, शहाबगंज में 585, चकिया में 457 और नौगढ़ में 350 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे।