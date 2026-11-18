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उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं, छात्र पदाधिकारियों और फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों से अभियान में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। कहा कि एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरवाएं। इसके अलावा सूची से छूटे पात्र लोगों के नाम जुड़वाने के लिए उन्हें जागरूक करें। मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरणों में त्रुटि होने पर नियमानुसार संशोधन कराएं।उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण अभियान में पूरी सतर्कता बरती जाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे।