विज्ञापन

उन्होंने कहा कि कांग्रेस मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के मुद्दे को गांव-गांव तक पहुंचाएगी। आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। कांग्रेस इस मुद्दे पर तब तक संघर्ष जारी रखेगी, जब तक निर्वाचन प्रणाली पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं हो जाती।प्रदेश महासचिव देवेंद्र प्रताप सिंह मुन्ना ने कहा कि राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की। वहीं जिलाध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्णयों और मतदाता सूची में हुए बदलावों की स्वतंत्र समीक्षा कराई जानी चाहिए। उन्होंने देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की भी मांग उठाई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अरुण द्विवेदी और संचालन शिवेंद्र मिश्रा ने किया। इस दौरान विजय त्रिपाठी, मधु राय, तरुण पांडेय, रामानंद यादव, रजनीकांत पांडेय, मुनीर खान, राममूरत गुप्ता, तौफीक खान, नवीन पांडेय आदि मौजूद रहे।