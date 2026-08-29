Chandauli News: आजादी के लिए प्राण गंवाने वाले बलिदानियों की प्रतिमा का अनावरण

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श्रद्धांजलि सभा में विधायक सुशील सिंह ने कहा कि चंदौली की धरती ने कभी अंग्रेजी हुकूमत के सामने घुटने नहीं टेके। वर्ष 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया तो पूरे देश के साथ चंदौली में भी क्रांति की चिंगारी भड़क उठी। क्रांतिकारी अपनी जान की बाजी लगाकर सैयदराजा थाने पर तिरंगा फहराने के लिए निकल पड़े। अंग्रेजी हुकूमत ने आंदोलन को कुचलने के लिए गोलियां चलाईं, जिसमें श्रीधर राम, गणेश राम और फेंकू राय ने देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया।उन्होंने लोगों से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में एक-एक पौधा लगाने की अपील की। कहा कि पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल भी उसी भावना से की जाए, जिस भावना से देश के वीर सपूतों ने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। बरहनी के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि महेंद्र सिंह ने कहा कि देश को जाति-पाति और रंग-भेद के नाम पर बांटने से बिखराव पैदा होगा। धानापुर ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह ने कहा कि शहीदों को केवल पुण्यतिथि पर याद करना पर्याप्त नहीं है। इसके पहले बिरहा गायक डॉ. मन्नू यादव ने अपनी प्रस्तुतियों से देशभक्ति की अलख जगाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंगला सिंह और संचालन डॉ. समर बहादुर सिंह ने किया। इस मौके पर राजेश चौधरी, दुर्गादत्त तिवारी, शरद सिंह, मधु राय, रामनिवास तिवारी, अशोक सिंह, दीनानाथ श्रीवास्तव, सुमंत आदि उपस्थित रहे।इनसेट-कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने शहीदों को किया नमनसैयदराजा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने शहीद स्मारक स्थल पर पहुंच कर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि पं. कमलापति त्रिपाठी ने स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का काम किया। इस मौके पर रामानंद यादव, रजनीकांत पांडेय, तौफीक खान, मुनीर खान, राममूरत गुप्ता, गुलाब राम, परमहंस सिंह राजपूत, राकेश सिंह, राकेश पाठक आदि उपस्थित रहे। संवाद