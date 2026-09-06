Chandauli News: बिजली गिरने से ट्रांसफॉर्मर जला, आपूर्ति ठप

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बिजली आपूर्ति बाधित होने की सूचना पर बिजली निगम की टीम मौके पर पहुंची और ट्रांसफॉर्मर की जांच की। जांच में आकाशीय बिजली से ट्रांसफॉर्मर खराब होने की पुष्टि हुई। चंधासी उपखंड अधिकारी दीपक कुमार पटेल ने बताया कि बिजली गिरने से ट्रांसफॉर्मर खराब हुआ है। नए ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था की जा रही है। जल्द ही उसे लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल करा दी जाएगी।

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दुलहीपुर। क्षेत्र में शुक्रवार शाम तेज गर्जना और बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से मुहम्दपुर गांव का 63 केवीए ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया। इससे ट्रांसफॉर्मर से जुड़े करीब 45 घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। घंटों बिजली गुल रहने से ग्रामीणों को उमस और अंधेरे के साथ पेयजल संकट का भी सामना करना पड़ा।