Chandauli News: आधी रात घर में घुसे चोर, नकदी-जेवर समेट ले गए
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:44 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:44 AM IST
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धानापुर। स्थानीय गांव में चोरों ने एक घर में घुसकर नकदी और सोने-चांदी के आभूषण समेट ले गए। पीड़ित धर्मेंद्र सिंह ने धानापुर थाने में तहरीर देकर चोरी का खुलासा करने और सामान बरामद करने की मांग की है।
तहरीर के अनुसार, बृहस्पतिवार की रात करीब 12 बजे चोर घर में घुस गए। उन्होंने घर में रखे बक्से और अन्य सामान को खंगाला और सोने-चांदी के जेवर व नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी गए सामान में सोने का हार, तीन अंगूठियां, सोने की बिछिया, दो जोड़ी झुमके, चांदी की पायल समेत अन्य आभूषण और 10 हजार रुपये नकद शामिल हैं।
चोरी की जानकारी होने पर परिवार में हड़कंप मच गया। पीड़ित ने पुलिस को सूचना देकर घटना की जांच और सामान बरामद करने की मांग की। घटना के बाद आसपास के लोगों में भी चिंता है। थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश मिश्र ने बताया कि चोरी की तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
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तहरीर के अनुसार, बृहस्पतिवार की रात करीब 12 बजे चोर घर में घुस गए। उन्होंने घर में रखे बक्से और अन्य सामान को खंगाला और सोने-चांदी के जेवर व नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी गए सामान में सोने का हार, तीन अंगूठियां, सोने की बिछिया, दो जोड़ी झुमके, चांदी की पायल समेत अन्य आभूषण और 10 हजार रुपये नकद शामिल हैं।
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चोरी की जानकारी होने पर परिवार में हड़कंप मच गया। पीड़ित ने पुलिस को सूचना देकर घटना की जांच और सामान बरामद करने की मांग की। घटना के बाद आसपास के लोगों में भी चिंता है। थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश मिश्र ने बताया कि चोरी की तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
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