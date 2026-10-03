Chandauli News: आधी रात घर में घुसे चोर, नकदी-जेवर समेट ले गए

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तहरीर के अनुसार, बृहस्पतिवार की रात करीब 12 बजे चोर घर में घुस गए। उन्होंने घर में रखे बक्से और अन्य सामान को खंगाला और सोने-चांदी के जेवर व नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी गए सामान में सोने का हार, तीन अंगूठियां, सोने की बिछिया, दो जोड़ी झुमके, चांदी की पायल समेत अन्य आभूषण और 10 हजार रुपये नकद शामिल हैं।चोरी की जानकारी होने पर परिवार में हड़कंप मच गया। पीड़ित ने पुलिस को सूचना देकर घटना की जांच और सामान बरामद करने की मांग की। घटना के बाद आसपास के लोगों में भी चिंता है। थानाध्यक्ष सूर्य प्रकाश मिश्र ने बताया कि चोरी की तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।