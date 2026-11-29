आशंका है कि इन्हीं युवकों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने में जुट सकती है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उनका आरोप है कि मंसूर सलाम रोड और मुस्लिम महाल में पहले भी चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्त नहीं होती।



लोगों का कहना है कि इलाके में देर रात तक जुआरियों और नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। इसकी शिकायत कई बार पुलिस से की गई, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने और चोरी की घटना का जल्द खुलासा करने की मांग की है। इस संबंध में सीओ पीडीडीयू नगर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।