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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   'Seva Sankalp Yatra' from Vadnagar to Varanasi welcomed in Naugarh.

Chandauli News: वडनगर से वाराणसी तक निकली सेवा संकल्प यात्रा का नौगढ़ में स्वागत

Tue, 06 Oct 2026 01:52 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:52 AM IST
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'Seva Sankalp Yatra' from Vadnagar to Varanasi welcomed in Naugarh.
जल, जन और सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वडनगर से वाराणसी तक निकली सेवा संकल्प यात्रा का सोमवार को नौगढ़ में स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा में शामिल लोगों पर पुष्पवर्षा की। इसके बाद दुर्गा मंदिर पोखरे पर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यात्रा में शामिल लोगों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पोखरे पर पौधे लगाए। भाजपा जिलाध्यक्ष काशीनाथ सिंह ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और जनसेवा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि पौधरोपण और जल संरक्षण के प्रयास पर्यावरण संरक्षण में सहायक होंगे।
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यात्रा के दौरान 25 वर्षों में जल, जन और सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। साथ ही लोगों को जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक सेवा के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में विधायक कैलाश आचार्य, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सुजीत सिंह उर्फ सूडू, मंडल अध्यक्ष सर्वजीत खरवार, प्रधानपति दीपक गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष राजेश केसरी, देवेंद्र साहनी, मलिक गौड़, मुलायम यादव, पिंटू केसरी और मनोज केसरी समेत अन्य जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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