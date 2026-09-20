Chandauli News: जनपदीय वॉलीबाल में सैयदराजा और सकलडीहा का दबदबा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:50 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:50 AM IST
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चंदौली। जनपदीय वॉलीबाल प्रतियोगिता के सीनियर बालिका और बालक वर्ग में सकलडीहा इंटर कॉलेज ने खिताब जीता। पांच वर्गों में नेशनल इंटर कॉलेज सैयदराजा की टीमें विजेता या उपविजेता रहीं। प्रतियोगिता शनिवार को जनता इंटर कॉलेज बाबूरा धीना के तत्वावधान में महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज चंदौली के वॉलीबाल कोर्ट पर आयोजित की गई।
सीनियर बालिका वर्ग में सकलडीहा इंटर कॉलेज विजेता और नेशनल इंटर कॉलेज कमालपुर उपविजेता रहा। जूनियर बालिका वर्ग में नेशनल इंटर कॉलेज सैयदराजा विजेता रहा, जबकि सब जूनियर बालिका वर्ग में बेसिक शिक्षा विभाग की टीम विजेता और नेशनल इंटर कॉलेज सैयदराजा उपविजेता रही।
सीनियर बालक वर्ग में सकलडीहा इंटर कॉलेज विजेता और नेशनल इंटर कॉलेज सैयदराजा उपविजेता रहा। जूनियर बालक वर्ग में नेशनल इंटर कॉलेज सैयदराजा विजेता और महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज चंदौली उपविजेता रहा। सब जूनियर बालक वर्ग में भी नेशनल इंटर कॉलेज सैयदराजा विजेता और बेसिक शिक्षा विभाग की टीम उपविजेता रही।
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प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों की कुल 21 टीमों ने प्रतिभाग किया। उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाचार्य अरविंद कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। उन्होंने कहा कि खेल अनुशासन सिखाने के साथ खिलाड़ियों को लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। समापन पर विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।
इस अवसर पर जनपदीय क्रीड़ा सचिव अरुण कुमार, महेंद्र कुमार, राकेश सिंह, विवेकानंद दुबे, संतोष कुमार सिंह, संतोष राय, पंकज कुमार सिंह, बंसराज, जितेंद्र उपाध्याय, अशोक कुमार, इंद्रपाल, श्रीधर कुमार, दीपक कुमार सिंह, सिकंदर आदि मौजूद रहे।
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सीनियर बालिका वर्ग में सकलडीहा इंटर कॉलेज विजेता और नेशनल इंटर कॉलेज कमालपुर उपविजेता रहा। जूनियर बालिका वर्ग में नेशनल इंटर कॉलेज सैयदराजा विजेता रहा, जबकि सब जूनियर बालिका वर्ग में बेसिक शिक्षा विभाग की टीम विजेता और नेशनल इंटर कॉलेज सैयदराजा उपविजेता रही।
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सीनियर बालक वर्ग में सकलडीहा इंटर कॉलेज विजेता और नेशनल इंटर कॉलेज सैयदराजा उपविजेता रहा। जूनियर बालक वर्ग में नेशनल इंटर कॉलेज सैयदराजा विजेता और महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज चंदौली उपविजेता रहा। सब जूनियर बालक वर्ग में भी नेशनल इंटर कॉलेज सैयदराजा विजेता और बेसिक शिक्षा विभाग की टीम उपविजेता रही।
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प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों की कुल 21 टीमों ने प्रतिभाग किया। उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाचार्य अरविंद कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। उन्होंने कहा कि खेल अनुशासन सिखाने के साथ खिलाड़ियों को लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। समापन पर विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।
इस अवसर पर जनपदीय क्रीड़ा सचिव अरुण कुमार, महेंद्र कुमार, राकेश सिंह, विवेकानंद दुबे, संतोष कुमार सिंह, संतोष राय, पंकज कुमार सिंह, बंसराज, जितेंद्र उपाध्याय, अशोक कुमार, इंद्रपाल, श्रीधर कुमार, दीपक कुमार सिंह, सिकंदर आदि मौजूद रहे।