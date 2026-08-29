Chandauli News: पूर्व चेयरमैन के भतीजे से हुई लूट का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एसपी आकाश पटेल ने प्रेसवार्ता में बताया कि 25 अगस्त की रात करीब साढ़े नौ बजे मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के गल्ला मंडी ईस्टर्न बाजार निवासी पूर्व चेयरमैन राजकुमार जायसवाल का भतीजा सूर्यांश जायसवाल अपने मित्र प्रशांत यादव और मोहित चौहान के साथ गाड़ी से आलमपुर स्थित एक अस्पताल के पास पहुंचा था। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने ओवरटेक कर उनकी गाड़ी को रोक लिया। बदमाशों ने तमंचे से फायर किया और जान से मारने की धमकी देते हुए सूर्यांश के गले से सोने की चेन छीनकर चंदौली की ओर भाग गए थे।घटना के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की। प्रभारी निरीक्षक अलीनगर गगन राज सिंह और स्वाट टीम प्रभारी राम जनम यादव की टीम ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए। पुलिस को शुक्रवार को सूचना मिली कि घटना में शामिल बदमाश तारापुर-आलमपुर अंडरपास के पास से गुजरने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान एक बाइक पर दो युवक आते दिखे।पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बाइक मोड़कर आरोपी भागने लगे। सड़क गीली होने के कारण उनकी बाइक फिसल गई और दोनों गिर पड़े। इस पर पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। आरोपियों की पहचान गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के जमुआंव निवासी राजकुमार दुबे और धीना थाना क्षेत्र के बभनियांव निवासी अमन गिरी के रूप में हुई।राजकुमार के पास से लूटी गई सोने की चेन, तमंचा, कारतूस, दो मोबाइल, तीन हजार रुपये और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई। अमन के पास से तमंचा, दो कारतूस, मोबाइल और 500 रुपये मिले। पुलिस को राजकुमार ने बताया कि उनके दो अन्य साथी पीछे बाइक से बैकअप के लिए आ रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने दूसरी बाइक सवार दो संदिग्धों को पकड़ लिया। उनकी पहचान धानापुर थाना क्षेत्र के अमाेधपुर निवासी कमलेश मिश्रा उर्फ पंकज मिश्रा और धीना थाना क्षेत्र के बभनियांव निवासी विनोद सिंह के रूप में हुई। कमलेश के पास से तमंचा, दो कारतूस और 420 रुपये मिले, जबकि विनोद के पास से एक कारतूस और 500 रुपये बरामद हुए।इनसेटसैयदराजा से राजातालाब तक तलाशते थे शिकारपुलिस अधीक्षक ने बताया कि राजकुमार अपनी बुआ के बेटे कमलेश के पास आता था। वहां अमन के साथ पार्टी करने के बाद दोनों बाइक से हाईवे पर निकलते थे। सैयदराजा से राजातालाब तक घूमते हुए मौका मिलने पर तमंचे के बल पर राहगीरों से लूटपाट करते थे। वारदात के बाद बाइक कमलेश के गांव वाले घर पर खड़ी कर दी जाती थी और धानापुर स्थित दूसरे मकान में जाकर सो जाते थे। वहीं, विनोद सिंह बभनियांव में झोपड़ी बनाकर रहता था। वारदात के बाद बदमाश वहां हथियार छिपाते थे। संवादकोट............पूर्व चेयरमैन के भतीजे से जूट के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। - आकाश पटेल, पुलिस अधीक्षक