Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Religious leaders gave the message of not bowing to oppression

Chandauli News: धर्मगुरुओं ने जुल्म के आगे सिर न झुकाने का दिया संदेश

Sat, 14 Nov 2026 12:44 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
Religious leaders gave the message of not bowing to oppression
संवाद न्यूज एजेंसी पीडीडीयू नगर। दुलहीपुर स्थित बैतूल हुजन में शुक्रवार से तीन दिवसीय सेह रोजा मजलिस शुरू हुई। इसमें बड़ी संख्या में जायरीन शामिल हुए। मजलिस में धर्मगुरुओं ने तकरीर से इस्लामिक शिक्षाओं और धार्मिक प्रसंगों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में लखनऊ से पहुंचे मौलाना कल्बे जव्वाद साहब ने विशेष रूप से खिताब किया।
विज्ञापन

शुरुआत सोजख्वानी से हुई। कल्बे अब्बास जाफरी ने सोज पढ़ा। इसमें पप्पू जाफरी, हिलाल सहित अन्य लोगों ने साथ दिया। इसके बाद मौलाना मुराद रजा (पटना), रियाजुल साहब किबला (लखनऊ), सैयद मजहर रजा, अली अब्बास रिजवी और सैयद शम्सी रजा ने तकरीर पेश की। अंतिम मजलिस को इमामे जुमा लखनऊ मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद साहब ने खिताब किया।
विज्ञापन

उन्होंने बीबी फातमा की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने इस्लाम के लिए अनेक कुर्बानियां दीं। तमाम जुल्म सहने के बावजूद जालिमों के सामने सिर नहीं झुकाया। उनका जीवन धैर्य, साहस और त्याग की मिसाल है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कहा कि हमें भी कभी जुल्म के आगे सिर नहीं झुकाना चाहिए। सच्चाई के रास्ते पर डटे रहना चाहिए। मजलिस के अंत में अंजुमन सज्जादिया असगरिया की ओर से नौहाख्वानी की गई। इसमें कासिफ जाफरी, पप्पू, साकिब, सैयद और फराज ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कमर अब्बास, फैजी जाफरी, यावर जाफरी, अली जाफर जाफरी, हिलाल, शहंशाह, यूसुफ हुसैनी, उरूज हैदर और अंबर तुराबी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed