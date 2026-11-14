Chandauli News: छठ के बाद गया से चेन्नई के लिए चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:32 AM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:32 AM IST
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17 नवंबर को गया से सुबह 5:30 बजे होगी रवाना, पीडीडीयू जंक्शन समेत चार स्टेशनों पर ठहराव
पीडीडीयू नगर। छठ महापर्व के बाद यात्रियों की वापसी के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे गया से चेन्नई के लिए एकतरफा पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। गाड़ी संख्या 03689 गया जंक्शन-चेन्नई सुपरफास्ट पूजा स्पेशल 17 नवंबर को सुबह 5:30 बजे गया से रवाना होगी। ट्रेन 18 नवंबर को शाम 4:20 बजे चेन्नई पहुंचेगी। 21 कोच वाली इस ट्रेन में दिव्यांगजन अनुकूल सुविधा वाले दो द्वितीय श्रेणी सह सामान एवं ब्रेकयान, चार सामान्य द्वितीय श्रेणी, 11 शयनयान, दो वातानुकूलित तृतीय श्रेणी और दो वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के कोच होंगे। ट्रेन पीडीडीयू मंडल के डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रुकेगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि ट्रेन डेहरी ऑन सोन में सुबह 6:27 बजे, सासाराम में 6:48 बजे और भभुआ रोड में 7:18 बजे पहुंचेगी। इसके बाद पीडीडीयू जंक्शन पर सुबह 8:23 बजे पहुंचकर 8:30 बजे रवाना होगी।
पीडीडीयू से गया के लिए चलाई गईं दो स्पेशल ट्रेनें
पीडीडीयू नगर। छठ पर घर पहुंचने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पीडीडीयू मंडल की ओर से गया के लिए दो अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। शुक्रवार को संचालित इन ट्रेनों से 1900 से अधिक यात्रियों ने सफर किया। मंडल जनसंपर्क अधिकारी विश्वनाथ ने बताया कि डीआरएम उदय सिंह मीना के निर्देश पर स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही की निगरानी की गई। यात्रियों की सुविधा के लिए पहली स्पेशल ट्रेन संख्या 03602 सुबह 9:18 बजे और दूसरी ट्रेन संख्या 03606 दोपहर 1:35 बजे रवाना हुई। दोनों ट्रेनों से 1900 से अधिक यात्रियों ने सफर किया। इनके संचालन से चंदौली मझवार, भभुआ रोड, कुदरा, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, रफीगंज और गुरारू जाने वाले यात्रियों को सहूलियत मिली।
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पीडीडीयू नगर। छठ महापर्व के बाद यात्रियों की वापसी के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे गया से चेन्नई के लिए एकतरफा पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। गाड़ी संख्या 03689 गया जंक्शन-चेन्नई सुपरफास्ट पूजा स्पेशल 17 नवंबर को सुबह 5:30 बजे गया से रवाना होगी। ट्रेन 18 नवंबर को शाम 4:20 बजे चेन्नई पहुंचेगी। 21 कोच वाली इस ट्रेन में दिव्यांगजन अनुकूल सुविधा वाले दो द्वितीय श्रेणी सह सामान एवं ब्रेकयान, चार सामान्य द्वितीय श्रेणी, 11 शयनयान, दो वातानुकूलित तृतीय श्रेणी और दो वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के कोच होंगे। ट्रेन पीडीडीयू मंडल के डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रुकेगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि ट्रेन डेहरी ऑन सोन में सुबह 6:27 बजे, सासाराम में 6:48 बजे और भभुआ रोड में 7:18 बजे पहुंचेगी। इसके बाद पीडीडीयू जंक्शन पर सुबह 8:23 बजे पहुंचकर 8:30 बजे रवाना होगी।
पीडीडीयू से गया के लिए चलाई गईं दो स्पेशल ट्रेनें
पीडीडीयू नगर। छठ पर घर पहुंचने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पीडीडीयू मंडल की ओर से गया के लिए दो अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। शुक्रवार को संचालित इन ट्रेनों से 1900 से अधिक यात्रियों ने सफर किया। मंडल जनसंपर्क अधिकारी विश्वनाथ ने बताया कि डीआरएम उदय सिंह मीना के निर्देश पर स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही की निगरानी की गई। यात्रियों की सुविधा के लिए पहली स्पेशल ट्रेन संख्या 03602 सुबह 9:18 बजे और दूसरी ट्रेन संख्या 03606 दोपहर 1:35 बजे रवाना हुई। दोनों ट्रेनों से 1900 से अधिक यात्रियों ने सफर किया। इनके संचालन से चंदौली मझवार, भभुआ रोड, कुदरा, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, रफीगंज और गुरारू जाने वाले यात्रियों को सहूलियत मिली।
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