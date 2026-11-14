Chandauli News: पशु चिकित्सालय की बदहाली पर किसानों का धरना, विशेषज्ञों की नियुक्ति की मांग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस दौरान किसानों ने नारेबाजी कर व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। धरनास्थल पर पहुंचे पशु चिकित्सक डॉ. सुजीत कुमार और विलंब से पहुंचे चकिया के नायब तहसीलदार निर्मल चंद्र भारती को किसानों ने अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मंच के अध्यक्ष राधेश्याम पांडेय ने कहा कि पशु चिकित्सालय की बदहाली सरकारी व्यवस्था की उदासीनता को उजागर करती है।पशुपालकों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। संगठन के प्रवक्ता जय नाथ सिंह ने अस्पताल में डॉक्टर और कंपाउंडर की स्थायी नियुक्ति की मांग उठाई।संगठन मंत्री राम अवध सिंह ने कहा कि पशुधन किसानों की आजीविका का प्रमुख आधार है, लेकिन सरकारी व्यवस्था की उपेक्षा के कारण पशुपालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। राजेश दुबे और मुकेश पांडेय ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर, कंपाउंडर और दवाओं की समुचित व्यवस्था होने तक किसान अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते रहेंगे। इस पर पशु चिकित्सक डॉ. सुजीत कुमार ने बताया कि अस्पताल में सोमवार और शनिवार को डॉक्टर की ड्यूटी होने की जानकारी दीवार पर लिखवाई जाएगी। वहीं, नायब तहसीलदार ने समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर वार्ता कराने का आश्वासन दिया।