Chandauli News: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जवानों को भेजीं राखियां
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:04 AM IST
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:04 AM IST
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भारतीय डाक विभाग की ओर से रक्षाबंधन के मद्देनजर बृहस्पतिवार को कुरहना स्थित एक स्कूल में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान डाक विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए विशेष लिफाफों से बच्चों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सुरक्षा बलों के जवानों को राखियां भेजीं। बच्चों ने अपने संदेशों के माध्यम से जवानों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉ. आरपी सिंह, कुमार नंद, दीपमाला यादव, अपर्णा बैनर्जी, अंकित राजपूत, जितेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद
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