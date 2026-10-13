चंदौली: विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियां तेज, कड़ी सुरक्षा में ईवीएम की एफएलसी शुरू; डीएम ने किया निरीक्षण

तकनीकी टीम कर रही ईवीएम और वीवीपैट की जांच

जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार एफएलसी की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी। इसके तहत विशेष इंजीनियरिंग टीम ईवीएम और वीवीपैट की तकनीकी जांच कर रही है। जांच के दौरान मशीनों की कार्यप्रणाली को निर्धारित मानकों के अनुरूप परखा जाएगा।



राजनीतिक दलों की मौजूदगी में होगी सीलिंग और मॉक पोल

एफएलसी पूरी होने के बाद मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मशीनों की सीलिंग और मॉक पोल कराया जाएगा। इस संबंध में संबंधित राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों और सचिवों को पहले ही सूचना दी जा चुकी है।



जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्वाचन से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएं। साथ ही वेयरहाउस की सुरक्षा, निगरानी और अन्य व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए।