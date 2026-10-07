पुलिस ने चलाया कांबिंग अभियान: नौगढ़ के जंगलों में छिपने वाले जगहों की जांच, ग्रामीणों से संवाद; किया जागरूक

पुलिस ने कहा कि जंगल, पहाड़ी क्षेत्र अथवा गांव के आसपास किसी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु के दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने का भरोसा भी ग्रामीणों को दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से ग्रामीणों का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है।



कांबिंग अभियान के बाद पुलिस टीम ने दोनों गांवों में ग्रामीणों के साथ जनसंवाद किया। इस दौरान कानून-व्यवस्था और क्षेत्र की सुरक्षा से संबंधित जानकारी ली गई। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि गांव और आसपास के क्षेत्रों में फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल है। किसी नक्सली गतिविधि या संदिग्ध आवाजाही की जानकारी नहीं मिली है।