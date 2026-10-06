चंदौली पुलिस का एक्शन: 23 नामजद समेत 138 के खिलाफ एफआईआर, शव रखकर चार घंटे किया था हाईवे जाम
चंदौली जिले में शव रखकर चार घंटे हाईवे जाम करने के मामले में 23 नामजद समेत 138 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। चार घंटे तक मार्ग जाम होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी थी।
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चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र में आलूमिल के पास शव रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने के मामले में पुलिस ने 23 नामजद और करीब 110 से 115 अज्ञात महिला-पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि लोगों ने बिना अनुमति बांस-बल्ली लगाकर पीडीडीयू नगर-चकिया जाने वाले हाईवे की दोनों लेन करीब चार घंटे तक बाधित रखीं। इस दौरान मरीजों को लेकर जा रहीं एंबुलेंस समेत बड़ी संख्या में वाहन जाम में फंसे रहे।
दरअसल अलीनगर थाने की पुलिस को सोमवार की शाम सूचना मिली कि आलूमिल के पास आयुस अस्पताल के सामने कुछ लोगों ने पुनवासी चौहान का शव रखकर हाईवे जाम कर दिया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां करीब 130 से 140 लोग मौजूद थे। लोगों ने बांस-बल्ली लगाकर दोनों लेन बंद कर रखी थीं और नारेबाजी कर रहे थे। जाम में एंबुलेंस भी फंसी थी।
पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने और कथित तौर पर नारेबाजी करते हुए उग्र होने लगे। पुलिस ने जाम लगाने वालों से हाईवे बाधित करने की अनुमति अथवा विधिक आदेश की प्रति मांगी, जिसे वे प्रस्तुत नहीं कर सके। सूचना पर पहुंचे उपजिलाधिकारी पीडीडीयू नगर ने भी लोगों को काफी देर तक समझाया। इसके बाद करीब चार घंटे बाद हाईवे से जाम हटाया जा सका।
पुलिस ने इस मामले में राहुल चौहान निवासी अमोघपुर, राहुल (पता अज्ञात), जय सिंह और भदई चौहान निवासी अमोघपुर, गुलाब पटेल निवासी वार्ड नंबर तीन आलूमिल, मो. मुस्ताक कुरैशी निवासी परमार कटरा, राजकुमार, बब्लू यादव, कांता पासवान, बंसनारायण चौहान निवासी मवई, अजीत पासवान, विकास, अजय चौहान निवासी काशीपुरा नई बस्ती, वीरेंद्र आर्या निवासी नई बस्ती आलूमिल, संदीप निवासी भदोही, निखिल, गोलू, राहुल पुत्र सिपाही पासवान, सनी पुत्र सिपाही पासवान, आकाश पुत्र मट्टर पासवान, लकी, जानू और विक्की निवासी नई बस्ती वार्ड नंबर तीन आलूमिल को नामजद किया है। इनके अलावा करीब 110 से 115 अज्ञात महिला-पुरुषों को भी आरोपी बनाया गया है।
इस संबंध में सीओ पीडीडीयू नगर अरूण कुमार सिंह ने बताया कि कुछ लोगों ने पुनवासी चौहान की मौत के बाद शव रखकर मार्ग जाम किया था। इस मामले में पुलिस ने 23 नामजद और 110 से 115 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।