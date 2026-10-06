चंदौली पुलिस का एक्शन: 23 नामजद समेत 138 के खिलाफ एफआईआर, शव रखकर चार घंटे किया था हाईवे जाम

पुलिस ने इस मामले में राहुल चौहान निवासी अमोघपुर, राहुल (पता अज्ञात), जय सिंह और भदई चौहान निवासी अमोघपुर, गुलाब पटेल निवासी वार्ड नंबर तीन आलूमिल, मो. मुस्ताक कुरैशी निवासी परमार कटरा, राजकुमार, बब्लू यादव, कांता पासवान, बंसनारायण चौहान निवासी मवई, अजीत पासवान, विकास, अजय चौहान निवासी काशीपुरा नई बस्ती, वीरेंद्र आर्या निवासी नई बस्ती आलूमिल, संदीप निवासी भदोही, निखिल, गोलू, राहुल पुत्र सिपाही पासवान, सनी पुत्र सिपाही पासवान, आकाश पुत्र मट्टर पासवान, लकी, जानू और विक्की निवासी नई बस्ती वार्ड नंबर तीन आलूमिल को नामजद किया है। इनके अलावा करीब 110 से 115 अज्ञात महिला-पुरुषों को भी आरोपी बनाया गया है।



इस संबंध में सीओ पीडीडीयू नगर अरूण कुमार सिंह ने बताया कि कुछ लोगों ने पुनवासी चौहान की मौत के बाद शव रखकर मार्ग जाम किया था। इस मामले में पुलिस ने 23 नामजद और 110 से 115 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।