Chandauli News: गया के लिए चलेंगी पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनें, श्रद्धालुओं को होगी राहत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:52 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:52 AM IST
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पीडीडीयू नगर। पितृपक्ष में गया में श्रद्धालुओं की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से रानी कमलापति और जबलपुर स्टेशन से गया के लिए दो जोड़ी पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा।
पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि रानी कमलापति-गया पितृपक्ष स्पेशल रानी कमलापति से 27 सितंबर से 2 अक्तूबर तक 15:20 बजे खुलेगी और अगले दिन सुबह 10:10 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी।
यहां से चलकर 14:30 बजे गया पहुंचेगी। इसी तरह गया-रानी कमलापति पितृपक्ष स्पेशल 30 सितंबर से 5 अक्तूबर तक और 10 अक्तूबर को गया से 15:30 बजे खुलेगी।
यह ट्रेन शाम 18:55 बजे पीडीडीयू में रुकते हुए अगले दिन 16:15 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह जबलपुर-गया पितृपक्ष स्पेशल जबलपुर से 29 सितंबर से 4 अक्तूबर तक और 9 अक्तूबर को जबलपुर से 21:25 बजे चलेगी।
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अगले दिन 10:10 बजे पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचेगी। यहां से 14:30 बजे गया पहुंचेगी। संवाद
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पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि रानी कमलापति-गया पितृपक्ष स्पेशल रानी कमलापति से 27 सितंबर से 2 अक्तूबर तक 15:20 बजे खुलेगी और अगले दिन सुबह 10:10 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी।
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यहां से चलकर 14:30 बजे गया पहुंचेगी। इसी तरह गया-रानी कमलापति पितृपक्ष स्पेशल 30 सितंबर से 5 अक्तूबर तक और 10 अक्तूबर को गया से 15:30 बजे खुलेगी।
यह ट्रेन शाम 18:55 बजे पीडीडीयू में रुकते हुए अगले दिन 16:15 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह जबलपुर-गया पितृपक्ष स्पेशल जबलपुर से 29 सितंबर से 4 अक्तूबर तक और 9 अक्तूबर को जबलपुर से 21:25 बजे चलेगी।
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अगले दिन 10:10 बजे पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचेगी। यहां से 14:30 बजे गया पहुंचेगी। संवाद