Chandauli News: गया के लिए चलेंगी पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनें, श्रद्धालुओं को होगी राहत

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पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि रानी कमलापति-गया पितृपक्ष स्पेशल रानी कमलापति से 27 सितंबर से 2 अक्तूबर तक 15:20 बजे खुलेगी और अगले दिन सुबह 10:10 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी।यहां से चलकर 14:30 बजे गया पहुंचेगी। इसी तरह गया-रानी कमलापति पितृपक्ष स्पेशल 30 सितंबर से 5 अक्तूबर तक और 10 अक्तूबर को गया से 15:30 बजे खुलेगी।यह ट्रेन शाम 18:55 बजे पीडीडीयू में रुकते हुए अगले दिन 16:15 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह जबलपुर-गया पितृपक्ष स्पेशल जबलपुर से 29 सितंबर से 4 अक्तूबर तक और 9 अक्तूबर को जबलपुर से 21:25 बजे चलेगी।अगले दिन 10:10 बजे पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचेगी। यहां से 14:30 बजे गया पहुंचेगी। संवाद