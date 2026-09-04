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Chandauli News: धीना स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत

Fri, 04 Sep 2026 12:53 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:53 AM IST
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Passenger dies after falling from train at Dhina station
धीना। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर बृहस्पतिवार की शाम ट्रेन से उतरते समय पैर फिसलने से एक यात्री गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकाला। एंबुलेंस पहुंचने में देरी के कारण अधिक रक्तस्राव होने से उसकी हालत बिगड़ गई। बरहनी पीएचसी पहुंचने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
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बलुआ थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव निवासी छोटेलाल राम (40) अपनी ससुराल जाने के लिए पीडीडीयू जंक्शन से ट्रेन में सवार हुआ था। शाम करीब पांच बजे धीना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय उसका पैर फिसल गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकाला और एंबुलेंस को सूचना दी।
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बताया जा रहा है कि एंबुलेंस पहुंचने में देरी के कारण उसके शरीर से काफी खून बह गया। मौके पर पहुंचे परिजन उसे लेकर बरहनी पीएचसी पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। छोटेलाल की पत्नी सुनीता के अलावा तीन बेटियां और एक बेटा। धीना थानाध्यक्ष दिलीप कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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