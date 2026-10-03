फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Ornaments of Goddess Kali and cash from donation boxes stolen from two temples.

Chandauli News: दो मंदिरों से काली माता के आभूषण और दानपात्र की नकदी चोरी

Sat, 03 Oct 2026 01:43 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Ornaments of Goddess Kali and cash from donation boxes stolen from two temples.
चहनियां के हिनौता में काली मंदिर से हुई चोरी। स्रोत:-जागरूक पाठक - फोटो : udhampur news
चहनिया। बलुआ थाना क्षेत्र के खंडवारी गांव सभा और हिनौता स्थित काली माता मंदिरों में बृहस्पतिवार की रात चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की। खंडवारी मंदिर से काली माता की सोने की नथिया समेत कई आभूषण और दानपात्र की नकदी चोरी हुई। वहीं, हिनौता मंदिर से भी सोने की नथिया चोर ले गए। शुक्रवार सुबह पूजा करने पहुंचे लोगों को चोरी की जानकारी हुई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों मंदिरों में जांच-पड़ताल की।
विज्ञापन

खंडवारी में टीले पर स्थित मंदिर के चैनल और दरवाजे का ताला तोड़कर चोर गर्भगृह में दाखिल हुए। उन्होंने चांदी की चरण पादुका, सोने की नथिया, सोने की आंख, सोने की बाली, चांदी का गिलास, कटोरी और दानपात्र की नकदी पार कर दी। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द से जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने की मांग की।
विज्ञापन

उधर, हिनौता मंदिर के पुजारी संकट यादव ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे चोर मंदिर का ताला तोड़ रहे थे। बगल में सो रहे व्यक्ति ने फोन से इसकी जानकारी दी। जब तक लोग मौके पर पहुंचे, चोर सोने की नथिया लेकर बाइक से भाग चुके थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। इस मौके पर अंकुर सिंह, विकास यादव, विवेक सिंह, निखिल सिंह, रोहित सिंह, राजेश सिंह, विंध्यवासिनी सिंह और आशु यादव आदि मौजूद रहे। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। जल्द ही दोनों घटनाओं का खुलासा किया जाएगा।

इनसेट-
तीन महीने में चार मंदिरों को चोरों ने बनाया निशाना
चहनिया। बलुआ थाना में तीन माह में चार मंदिरो को चोरों ने निशाना बनाया है। 31 जुलाई को आदर्श विद्या मंदिर परिसर स्थित मंदिर से चोरों ने 3 किलो वजन के 6 घंटे चुराए। इसी तरह 28 जुलाई को रामगढ़ में निरंजन सिंह के घर के सामने शिव मंदिर से चोरों ने घंटा, त्रिशूल, डमरू चोरी हुआ था। दो अगस्त को राम जानकी मंदिर लक्ष्मणगढ़ में हनुमान में चोरों ने 50 हजार रुपये कीमत के चांदी का मुकुट चुरा लिया था। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed