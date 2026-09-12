Chandauli News: टैंकर से रिसने लगा सरसों का तेल, भरने के लिए जुटी भीड़
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:45 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:45 AM IST
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वाराणसी-प्रयागराज हाईवे के कटका गोदाम के पास शुक्रवार को खड़े सरसों का तेल भरे टैंकर में रिसाव शुरू हो गया। देखते ही देखते तेल भरने वालों की भीड़ जुट गई। ड्राइवर ने रिसाव को रोकने के लिए बेल्ट बांधकर टैंकर को सुरक्षित करने का प्रयास किया, लेकिन तेल भरने के लिए जुटी भीड़ के कारण उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी चालक वीरेंद्र ने बताया कि वह मुरैना से सरसों का तेल लेकर कोलकाता जा रहा था। रास्ते में कटका गोदाम के पास टैंकर खड़ा कर चाय पीने के लिए रुका था। इसी दौरान अचानक टैंकर के पिछले हिस्से से तेल रिसने लगा। रिसाव की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग बाल्टी, डिब्बे और अन्य बर्तन लेकर तेल भरने लगे। भीड़ बढ़ने के कारण ड्राइवर को रिसाव वाले हिस्से तक पहुंचकर उसे बांधने में भी दिक्कत हुई। सहयोग न मिलने पर वह रिसाव होते हुए भी टैंकर को लेकर आगे चला गया।
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मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी चालक वीरेंद्र ने बताया कि वह मुरैना से सरसों का तेल लेकर कोलकाता जा रहा था। रास्ते में कटका गोदाम के पास टैंकर खड़ा कर चाय पीने के लिए रुका था। इसी दौरान अचानक टैंकर के पिछले हिस्से से तेल रिसने लगा। रिसाव की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग बाल्टी, डिब्बे और अन्य बर्तन लेकर तेल भरने लगे। भीड़ बढ़ने के कारण ड्राइवर को रिसाव वाले हिस्से तक पहुंचकर उसे बांधने में भी दिक्कत हुई। सहयोग न मिलने पर वह रिसाव होते हुए भी टैंकर को लेकर आगे चला गया।
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