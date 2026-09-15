फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Mud house collapses in the rain; household belongings buried under the debris.

Chandauli News: बारिश में कच्चा मकान गिरा, गृहस्थी का सामान मलबे में दबा

Tue, 15 Sep 2026 01:45 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
Mud house collapses in the rain; household belongings buried under the debris.
Photo Title - फोटो : Archive
विकास खंड सकलडीहा के सहरोई गांव में लगातार हो रही बारिश के चलते सोमवार को श्यामलाल का कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। हादसे के दौरान परिवार के सदस्यों ने किसी तरह बाहर निकलकर जान बचाई।
विज्ञापन

इससे बड़ी जनहानि टल गई। हालांकि मकान में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन, चारपाई समेत गृहस्थी का अन्य सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया।दीवारें अचानक गिरने से आसपास अफरा-तफरी मच गई। मकान के पास बंधी भैंस भी मलबे में दब गई। उसकी आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। बाद में पशु चिकित्सकों को बुलाकर उसका उपचार कराया गया।
विज्ञापन

घटना की जानकारी मिलने पर रामनिवास मिश्रा, कमला, गोविंद, चंद्रमा, प्रदीप मिश्रा, जगदीश चौहान और बिंदेश्वरी ड्राइवर समेत कई ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि मकान गिरने से श्यामलाल के परिवार के सामने रहने और गृहस्थी चलाने का संकट खड़ा हो गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन से मौके का निरीक्षण कर क्षति का आकलन कराने और पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही आवास योजना के तहत श्यामलाल को पक्का मकान दिलाने की मांग की, ताकि परिवार को सुरक्षित छत मिल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed