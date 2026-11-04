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आशा कार्यकर्ताओं की मांगें पूरी करें, मुकदमे वापस लें : कुसुम

Wed, 04 Nov 2026 02:03 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:03 AM IST
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Meet the demands of ASHA workers, withdraw the cases: Kusum
चंदौली में जुलूस निकालतीं आशा कार्यकर्ता। स्रोत:-जागरूक पाठक
आशा कार्यकर्ताओं की मांगें पूरी करें, मुकदमे वापस लें : कुसुम
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चंदौली। आशा कर्मियों की लंबित मांगें पूरी करने और छात्र नेताओं समेत 250 आशा कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर सोमवार को एपवा और भाकपा (माले) के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। बिछिया से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालने के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
सभा में एपवा की राज्य सचिव कुसुम वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की 13 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनने के बाद सात फरवरी को हड़ताल समाप्त हुई थी, लेकिन अब तक सहमतियों को लागू नहीं किया गया।
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उन्होंने कहा कि 23 अक्तूबर को लखनऊ के इको गार्डन में आशा कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल की अधिकारियों से सकारात्मक वार्ता हुई थी। इसके बावजूद आलमबाग थाने में एक्टू नेताओं, छात्र नेताओं और 250 आशा कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने मुकदमे वापस लेने की मांग की। सभा की अध्यक्षता कमला बनवासी और संचालन रमेश राय ने किया।
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