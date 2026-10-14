Chandauli News: सकलडीहा सर्किल में 86 पंडालों में सजेगा माता रानी का दरबार

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कोतवाली क्षेत्र में 27 स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इनमें टिमिलपुर स्थित दुर्गा मंदिर और नागेपुर में स्थापित प्रतिमाओं की पूजा की जाएगी। वहीं, धानापुर थाना क्षेत्र में 29, बलुआ में 17 और धीना थाना क्षेत्र में 13 पंडालों में प्रतिमाएं स्थापित होंगी। पूजा समितियों की ओर से पंडाल निर्माण और अन्य तैयारियां की जा रही हैं। सीओ कृष्ण मुरारी शर्मा ने बताया कि सकलडीहा सर्किल क्षेत्र में कुल 86 दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित होंगी। सभी थाना प्रभारियों को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिमा स्थापना से लेकर विसर्जन तक सतर्कता बरती जाएगी।