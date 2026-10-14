फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Mata Rani's court will be decorated in 86 pandals in Sakaldiha Circle.

Chandauli News: सकलडीहा सर्किल में 86 पंडालों में सजेगा माता रानी का दरबार

Wed, 14 Oct 2026 01:14 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
Mata Rani's court will be decorated in 86 pandals in Sakaldiha Circle.
सकलडीहा सर्किल में मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना की तैयारियां तेज हो गई हैं। सकलडीहा, बलुआ, धानापुर और धीना थाना क्षेत्र में 86 पंडालों मां दुर्गा की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी।
विज्ञापन

कोतवाली क्षेत्र में 27 स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इनमें टिमिलपुर स्थित दुर्गा मंदिर और नागेपुर में स्थापित प्रतिमाओं की पूजा की जाएगी। वहीं, धानापुर थाना क्षेत्र में 29, बलुआ में 17 और धीना थाना क्षेत्र में 13 पंडालों में प्रतिमाएं स्थापित होंगी। पूजा समितियों की ओर से पंडाल निर्माण और अन्य तैयारियां की जा रही हैं। सीओ कृष्ण मुरारी शर्मा ने बताया कि सकलडीहा सर्किल क्षेत्र में कुल 86 दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित होंगी। सभी थाना प्रभारियों को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिमा स्थापना से लेकर विसर्जन तक सतर्कता बरती जाएगी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed