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Chandauli News: एथलेटिक्स में वाल्मीकि इंटर कॉलेज को दूसरा स्थान

Wed, 14 Oct 2026 01:13 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:13 AM IST
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Valmiki Inter College got second place in athletics
नगर के इंडियन इंस्टीट्यूट खेल मैदान में आयोजित जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बलुआ के वाल्मीकि इंटर कॉलेज ने 91 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। सोमवार को प्रतियोगिता के समापन पर जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार और सैयदराजा विधायक सुशील सिंह ने विद्यालय के क्रीड़ा अध्यक्ष एवं पूर्व जनपदीय सचिव मनोज कुमार सिंह को उपविजेता की ट्रॉफी प्रदान की। विद्यालय के छात्र-छात्राएं अब मंडल स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस उपलब्धि पर शिक्षकों ने प्रतियोगिता के विजेता छात्र-छात्राओं को बधाई दी। संवाद
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