Chandauli News: जयनगर-उधना के बीच दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी

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वहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होकर दिल्ली और संतरागाछी के बीच भी एक जोड़ी विशेष ट्रेन चलेगी। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि गाड़ी संख्या 09073 उधना-जयनगर विशेष ट्रेन 18 और 25 अक्तूबर को, जबकि गाड़ी संख्या 09074 जयनगर-उधना विशेष ट्रेन 20 और 27 अक्तूबर को चलेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 09071 उधना-जयनगर विशेष ट्रेन 18 और 25 अक्तूबर को, जबकि गाड़ी संख्या 09072 जयनगर-उधना विशेष ट्रेन 20 और 27 अक्तूबर को संचालित होगी।गाड़ी संख्या 09073 उधना-जयनगर विशेष ट्रेन रविवार को सुबह 9:50 बजे उधना से प्रस्थान कर अगले दिन शाम 5:20 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। इसके बाद मंगलवार को सुबह 5:30 बजे जयनगर पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 09074 मंगलवार को सुबह 9:00 बजे जयनगर से चलकर बुधवार को रात 12:10 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से चलकर बृहस्पतिवार को सुबह 7:30 बजे उधना पहुंचेगी।इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09071 रविवार को दोपहर 3:45 बजे उधना से रवाना होकर अगले दिन रात 9:40 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी और मंगलवार को सुबह 11:30 बजे जयनगर पहुंचेगी।वापसी में गाड़ी संख्या 09072 मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे जयनगर से चलकर बुधवार को रात 2:10 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। यहां से 2:20 बजे रवाना होकर बृहस्पतिवार को सुबह 8:30 बजे उधना पहुंचेगी।14 अक्तूबर को गाड़ी संख्या 04094 दिल्ली-संतरागाछी विशेष ट्रेन रात 12:30 बजे दिल्ली से चलकर शाम 5:25 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। भभुआ रोड, गया होते हुए अगले दिन सुबह 7:40 बजे संतरागाछी पहुंचेगी।15 अक्तूबर को यह ट्रेन शाम 6:10 बजे संतरागाछी से चलकर अगले दिन सुबह 8:00 बजे पीडीडीयू जंक्शन पहुंचेगी। रात 12:25 बजे दिल्ली पहुंचेगी।