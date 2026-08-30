Chandauli News: लालमणि बने व्यापार मंडल के अध्यक्ष, राम बहादुर उपाध्यक्ष

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इसी तरह उपाध्यक्ष के पद पर रंगीले प्रसाद गोंड, महामंत्री पद पर उपेंद्र कुशवाहा जबकि रोहित कुमार गुप्ता कोषाध्यक्ष और रिंकू पांडेय संगठन मंत्री बनाए गए। जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि संगठन व्यापारियों के हितों के लिए हमेशा उनके सुख-दुख में खड़ा रहता है। व्यापारियों की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को डीएम और एसपी के साथ होने वाली बैठकों में प्रमुखता से उठाया जाता है।समस्याओं के प्रशासनिक स्तर पर समाधान का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि संगठन जिले के प्रत्येक कस्बे में मजबूती से कार्य कर रहा है। बैठक में सुरेश यादव, रामसुधार मौर्य, चंदन कुमार, पवन गोंड, अजय कुमार, अनिल कुमार मौर्य, डॉ. आफताब आलम, भास्कर यादव, पप्पू सेठ, फरीदुद्दीन, रमेश चंद्र कुशवाहा, लालमणि पाल, कमलाकर तिवारी आदि उपस्थित रहे।