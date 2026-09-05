Chandauli News: रोहिणी नक्षत्र में जन्मे कन्हाई, घर-घर बजी बधाई
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:15 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:15 AM IST
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पीडीडीयू नगर। अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के योग में शुक्रवार को आधी रात योगेश्वर श्रीकृष्ण का जन्म हुआ तो घंटे, घड़ियाल और शंखध्वनि के बीच बधाइयां गूंजने लगीं। मठों-मंदिरों में सजली जन्माष्टमी की झांकियां देखने के लिए भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। 12 बजते ही विधि विधान से लड्डू गोपाल का पूजन किया गया।
इस वर्ष बृहस्पतिवार की रात में अष्टमी तिथि की शुरूआत हुई। यह तिथि शुक्रवार को आधी रात के बाद तक रही। इसी वजह से शुक्रवार को स्मार्त और वैष्णव ने एक साथ जन्माष्टमी मनाई। शुक्रवार की सुबह से ही घरों में लोग श्रीकृष्ण जन्म की झांकी सजाने में जुट गए।
युवाओं ने घरों में लकड़ी के बुरादे को रंगा, इसके बाद मूर्तियों, खिलौनों से मथुरा नगरी सजाई,गोपियों संग रास रचाते श्रीकृष्ण तो कहीं पूतना वध, माखन चुराते, श्रीकृष्ण सुदामा मिलन, कालिया नाग दमन की मनमोहक झांकियां सजाईं।
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नगर के लाठ नंबर दो स्थित रवि मास्टर की ओर से पिछले दिनों जबलपुर डैम में नाव डूबने से लोगों की मौत और इस दौरान एक महिला के मरते समय बच्चे को सीने से लगाए रखने की झांकी ने लोगों का मन मोहा। इसी तरह इसके समीप ही दूसरी पूजा समिति ने समुद्र मंथन की लीला की झांकी सजाई।
इसके साथ ही अलावा नगर के पथरा, जायसवाल स्कूल रोड, शाहकुटी, सुभाषनगर, चंदासी, नई बस्ती, न्यू महाल, रविनगर, पटेलनगर, कैलाशपुरी, चतुर्भुजपुर, काली महाल, अलीनगर, आरपीएफ कॉलोनी, गया कॉलोनी, मानसनगर में झांकियां देखने के लिए लोगों की भीड़ देर रात तक जुटी रही। मुगलसराय कोतवाली और अलीनगर थाने में दी भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। इस दौरान लाठ नंबर दो, मुगलसराय कोतवाली के समीप मेला लगा रहा।
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इस वर्ष बृहस्पतिवार की रात में अष्टमी तिथि की शुरूआत हुई। यह तिथि शुक्रवार को आधी रात के बाद तक रही। इसी वजह से शुक्रवार को स्मार्त और वैष्णव ने एक साथ जन्माष्टमी मनाई। शुक्रवार की सुबह से ही घरों में लोग श्रीकृष्ण जन्म की झांकी सजाने में जुट गए।
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युवाओं ने घरों में लकड़ी के बुरादे को रंगा, इसके बाद मूर्तियों, खिलौनों से मथुरा नगरी सजाई,गोपियों संग रास रचाते श्रीकृष्ण तो कहीं पूतना वध, माखन चुराते, श्रीकृष्ण सुदामा मिलन, कालिया नाग दमन की मनमोहक झांकियां सजाईं।
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नगर के लाठ नंबर दो स्थित रवि मास्टर की ओर से पिछले दिनों जबलपुर डैम में नाव डूबने से लोगों की मौत और इस दौरान एक महिला के मरते समय बच्चे को सीने से लगाए रखने की झांकी ने लोगों का मन मोहा। इसी तरह इसके समीप ही दूसरी पूजा समिति ने समुद्र मंथन की लीला की झांकी सजाई।
इसके साथ ही अलावा नगर के पथरा, जायसवाल स्कूल रोड, शाहकुटी, सुभाषनगर, चंदासी, नई बस्ती, न्यू महाल, रविनगर, पटेलनगर, कैलाशपुरी, चतुर्भुजपुर, काली महाल, अलीनगर, आरपीएफ कॉलोनी, गया कॉलोनी, मानसनगर में झांकियां देखने के लिए लोगों की भीड़ देर रात तक जुटी रही। मुगलसराय कोतवाली और अलीनगर थाने में दी भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। इस दौरान लाठ नंबर दो, मुगलसराय कोतवाली के समीप मेला लगा रहा।