Chandauli News: हवा की दिशा बदलने से 45 मिनट हुई बारिश

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अभोली क्षेत्र में धूल उड़ने से दृश्यता 100 मीटर तक हो गई। मौसम विभाग के अनुसार 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी दो से तीन दिनों तक हल्की से मध्य बारिश होने का अंदेशा व्यक्त किया है।जिले में सुबह से ही आसमान साफ था और धूप निकली हुई थी। दोपहर तक धूप और तेज हो गई। तीन बजे के करीब हवा की दिशा में बदलाव हुआ। पछुआ से पूरवा हवा चलने लगी। हवा की चाल बदलते ही आसमान में काले बादल मंडराने लगे।छह बजे के करीब 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा के बीच बारिश हुई। ज्ञानपुर, दुर्गागंज, अभोली, सुरियावां, मुख्यालय, जोरई, पाली मोड़, गोपीगंज, सिंहपुर, गडेरियापुर, सरतपहां, नंदापुर सहित विभिन्न स्थानों पर बारिश हुई।वहीं कुछ स्थानों पर सिर्फ बूंदाबांदी हुई। बारिश के बाद से किसानों के चेहरे खिल उठे। धान की फसल के लिए बारिश फायदेमंद है। कृषि विभाग केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि अगले दो-तीन दिन तक इसी तरह हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है।क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में मानसून सक्रिय हुआ है। बारिश के दौरान बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहें। बिना काम के घर से बाहर कतई न निकले। मौसम का अपडेट दामिनी एप पर देखे। इसके बाद घर से बाहर निकले। बताया कि बुधवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा।