Chandauli News: गंगा चेतावनी बिंदु पार, तटवर्ती गांवों के लोगों की धड़कनें बढ़ीं
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:17 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:17 AM IST
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पीडीडीयू नगर। गंगा का जलस्तर मंगलवार को चेतावनी बिंदु को पार कर गया। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार शाम पांच बजे तक जलस्तर 70.29 मीटर तक पहुंच गया। यह चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर से 2.8 सेंटीमीटर ज्यादा है।
सोमवार की दोपहर दो बजे तक जलस्तर 70.07 मीटर था। इस तरह 24 घंटे में 22 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है। वहीं, तटवर्ती गांवों के लोग बाढ़ की आशंका से सहम गए हैं।
जिले में पीडीडीयू नगर, सकलडीहा, चहनिया और धानापुर के 50 से ज्यादा गांव गंगा की बाढ़ की चपेट में आते हैं। जिले में गंगा का चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 71.262 मीटर है। जिले में वर्ष 1978 में बाढ़ आई थी। उस दौरान गंगा का जलस्तर 73.901 मीटर तक पहुंच गया था। तेजी से बढ़ते जलस्तर के कारण लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं। लोग अपना सामान समेटने लगे हैं और सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी में लग गए हैं।
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सोमवार की दोपहर दो बजे तक जलस्तर 70.07 मीटर था। इस तरह 24 घंटे में 22 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है। वहीं, तटवर्ती गांवों के लोग बाढ़ की आशंका से सहम गए हैं।
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जिले में पीडीडीयू नगर, सकलडीहा, चहनिया और धानापुर के 50 से ज्यादा गांव गंगा की बाढ़ की चपेट में आते हैं। जिले में गंगा का चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 71.262 मीटर है। जिले में वर्ष 1978 में बाढ़ आई थी। उस दौरान गंगा का जलस्तर 73.901 मीटर तक पहुंच गया था। तेजी से बढ़ते जलस्तर के कारण लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं। लोग अपना सामान समेटने लगे हैं और सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी में लग गए हैं।
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