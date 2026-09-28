Chandauli News: सांड़ के हमले में घायल किसान की अस्पताल इलाज के दौरान हुई मौत

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सकलडीहा। कोतवाली क्षेत्र के अमावल गांव में छुट्टा सांड के हमले से गंभीर रूप से घायल किसान विकास सिंह (50) की रविवार को वाराणसी के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने का आश्वासन दिया है। अमावल गांव निवासी किसान विकास सिंह 19 सितंबर की सुबह खेत में धान की फसल देखने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में एक छुट्टा सांड ने उन पर हमला कर दिया। सांड ने उन्हें उठाकर कई बार सड़क पर पटक दिया। हादसे में उनके सिर, शरीर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह सांड को भगाया और घायल किसान को चतुर्भुजपुर स्थित निजी अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। करीब आठ दिनों से उनका इलाज चल रहा था। रविवार दोपहर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। थानाध्यक्ष भूपेंद्र निषाद ने बताया कि किसान की मौत की जानकारी मिली है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। संवाद