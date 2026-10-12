Chandauli News: देवी मंदिरों में उमड़ी आस्था, घरों में हुई कलश स्थापना

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भक्तों ने नारियल, चुनरी, फल-फूल और गुड़हल की माला अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की। घरों में शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर नौ दिवसीय आराधना शुरू की गई, वहीं पूजा पंडालों में प्रतिमा स्थापना की तैयारियां तेज हो गई हैं।नवरात्र को लेकर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था।घरों में पूजा स्थल सजाकर पुरोहितों की मौजूदगी में विधि-विधान से कलश स्थापित किए गए। भक्तों ने धूप-दीप और नैवेद्य अर्पित कर परिवार की सुख-शांति और मंगल की प्रार्थना की। पर्व को लेकर बाजारों में भी चहल-पहल रही। लोगों ने पूजन सामग्री, चुनरी, नारियल और फलों की खरीदारी की।नगर के सुभाष पार्क के समीप स्थित प्राचीन काली माता मंदिर, रविनगर, नई कैथापुर, परशुरामपुर, गल्ला मंडी, आरपीएफ कॉलोनी, बस्ती, कैलाशपुरी, शाहकुटी, अमोघपुर और गया कॉलोनी सहित विभिन्न क्षेत्रों के देवी मंदिरों में दिनभर भक्तों का आना-जाना लगा रहा।चहनिया संवाददाता के अनुसार, नवरात्र के पहले दिन क्षेत्र के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। महड़ौरा स्थित गंगा घाट पर स्नान के बाद भक्तों ने मां लक्ष्मी महड़ौरी देवी के दर्शन किए।टांडाघाट स्थित मां घटवारी देवी, रमौली के राधा-कृष्ण मंदिर, चकिया बिहारी मिश्र गांव की मां बंगला भगवती देवी, मटियरा की मां खखरा देवी, मथेला की मां काली देवी, रामपुर गांव की मां राजराजेश्वरी देवी, खंडवारी की मां खंडवारी देवी, चहनिया गांव की मां चाहन देवी और कस्बा स्थित मां दुर्गा मंदिर में भी श्रद्धालु पहुंचे।चकिया/शिकारगंज संवाददाता के अनुसार, प्राचीन काली मंदिर, जागेश्वरनाथ धाम परिसर स्थित दुर्गा मंदिर और चौक स्थित झंडा माता मंदिर में भक्तों ने पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।