Chandauli News: आंदोलन में शामिल होने दिल्ली रवाना हुए कांग्रेसी

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कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरुण द्विवेदी और शहर अध्यक्ष बृजेश पटेल ने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर केंद्रीय चुनाव आयोग काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए पार्टी कार्यकर्ता आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की निष्पक्ष भूमिका महत्वपूर्ण है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों पर जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर जिले के कार्यकर्ता दिल्ली में आयोजित आंदोलन में भाग लेने जा रहे हैं।दिल्ली रवाना होने वालों में दयाराम पटेल, अकील अहमद, बाबू शाहिद, तौसीफ, डॉ. हुमायूं, नौशाद, जितेंद्र पासवान, विजय गुप्ता, राधेश्याम पासवान, शमी मोहम्मद, संतोष चौबे और उषा यादव सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे।