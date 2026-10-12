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Chandauli News: युवती के होश में आते ही घर छोड़कर आरोपी भागा

Mon, 12 Oct 2026 01:54 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:54 AM IST
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As soon as the girl regained consciousness, the accused fled from the house.
धानापुर। क्षेत्र में मजार के पास गंभीर रूप से घायल मिली युवती नजमा बानो के होश में आने और बयान में आरोपी का नाम सामने आने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस के अनुसार, युवती के होश में आने की जानकारी मिलने के बाद आरोपी घर छोड़कर फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
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जगनिया रोड निवासी युनुस शाह की पुत्री नजमा बानो एक मजार की सफाई करने गई थी। इसी दौरान एक युवक ने उस पर ईंट-पत्थर से हमला कर दिया। गंभीर हालत में मिली युवती को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां 15 दिनों से उसका इलाज चल रहा था। मामले में आरोपी के पिता पारसनाथ मौर्य ने आरोप लगाया कि पुलिस सादे कपड़ों में उनके पुत्र को अपने साथ ले गई है।
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हालांकि, प्रभारी निरीक्षक सूर्य प्रकाश मिश्रा ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया। प्रभारी निरीक्षक के अनुसार, युवती के बयान के आधार पर आरोपी की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी के पिता अपने पुत्र को बचाने के लिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश जारी है। संवाद
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