Chandauli News: नौगढ़ में निकली कलश यात्रा, श्रीरामकथा शुरू

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सिर पर कलश धारण किए महिलाएं और कन्याएं कस्बे के प्रमुख मार्गों और बाजार से होते हुए किला रोड के रास्ते दुर्गा माता मंदिर पोखरे पर पहुंचीं, जहां यात्रा संपन्न हुई। वृंदावन से आईं कथा वाचिका राघव प्रिया ओझा भी यात्रा में शामिल हुईं। कलश यात्रा के समापन के बाद रविवार शाम सात बजे श्रीराम कथा का शुभारंभ हुआ। आयोजकों के अनुसार, कथा प्रतिदिन शाम सात बजे से आयोजित की जाएगी।आयोजन में दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष पंकज जायसवाल, शिवनारायण जायसवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष सूरज केशरी, द्वारिका केशरी, अजीत विश्वकर्मा, नेहा शर्मा, आंचल शर्मा, लाडो, छोटी, जानवी, प्रिया, अनन्या, पारी और साधना सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।