Chandauli News: एरियर, समान वेतन के लिए अनुदेशकों ने उठाई आवाज

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अनुदेशक शिक्षकों ने कहा कि वे लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार के विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन देने और पैरवी करने के बावजूद उनकी मांगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उनका मामला न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के बावजूद उन्हें अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है।अनुदेशकों ने महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों से प्रेरणा लेकर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अपनी मांग उठाने की बात कही। उन्होंने सरकार से न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए लंबित एरियर का जल्द भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रकाश सिंह, अमरनाथ राय, रामनरेश यादव, संतोष कुमार, नरेंद्र कुमार, स्वदेव कुमार, धनंजय कुमार, रमेश कुमार, अजित कुमार, कुलकर्णी देवा आदि मौजूद रहे। संवाद