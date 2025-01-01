Chandauli News: सांड़ के हमले से वृद्ध हुआ घायल

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घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। प्रमोद यादव ने बताया कि उनके दरवाजे पर बंधी गाय रस्सी तोड़कर पास के खेत की ओर चली गई थी।

वह खेत से गाय की रस्सी पकड़कर उसे घर ला रहे थे। इसी दौरान पीछे से सांड ने अचानक उन पर हमला कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सांड़ ने इस वर्ष अब तक कई लोगों को घायल कर चुका है। क्षेत्र में छुट्टा पशुओं की संख्या बढ़ गई है। संवाद



स्थानीय गांव निवासी प्रमोद यादव (60) पर बृहस्पतिवार को सांड़ ने हमला कर दिया। उनके चेहरे, कंधे और पैर में गंभीर चोटें आई हैं।