Chandauli News: सांड़ के हमले से वृद्ध हुआ घायल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:03 AM IST
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:03 AM IST
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स्थानीय गांव निवासी प्रमोद यादव (60) पर बृहस्पतिवार को सांड़ ने हमला कर दिया। उनके चेहरे, कंधे और पैर में गंभीर चोटें आई हैं।
घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। प्रमोद यादव ने बताया कि उनके दरवाजे पर बंधी गाय रस्सी तोड़कर पास के खेत की ओर चली गई थी।
वह खेत से गाय की रस्सी पकड़कर उसे घर ला रहे थे। इसी दौरान पीछे से सांड ने अचानक उन पर हमला कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सांड़ ने इस वर्ष अब तक कई लोगों को घायल कर चुका है। क्षेत्र में छुट्टा पशुओं की संख्या बढ़ गई है। संवाद
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घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। प्रमोद यादव ने बताया कि उनके दरवाजे पर बंधी गाय रस्सी तोड़कर पास के खेत की ओर चली गई थी।
वह खेत से गाय की रस्सी पकड़कर उसे घर ला रहे थे। इसी दौरान पीछे से सांड ने अचानक उन पर हमला कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सांड़ ने इस वर्ष अब तक कई लोगों को घायल कर चुका है। क्षेत्र में छुट्टा पशुओं की संख्या बढ़ गई है। संवाद