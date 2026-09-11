Chandauli News: गांव-मोहल्लों में लोगों की समस्या सुनने पहुंचे रालोद के नेता

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उन्होंने कहा कि रालोद को केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी कहना गलत है। पार्टी किसानों, नौजवानों और समाज के सभी वर्गों के हितों की आवाज उठाती है। उन्होंने चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह और जयंत चौधरी के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि रालोद स्वच्छ राजनीति के लिए जानी जाती है। उन्होंने किसानों और युवाओं से पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया। अध्यक्षता महेशदत्त मिश्र ने की और संचालन जिलाध्यक्ष शिवशंकर पांडेय ने किया। कार्यक्रम को शिवशंकर पांडेय, कमलेश यादव, ठाकुर राकेश सिंह, धर्मराज, पंचू पटेल आदि ने संबोधित किया। इस दौरान राजन चौबे, संजय सिंह, कल्लू तिवारी, आनंद सिंह, बबलू मिश्रा, आलोक पांडेय समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे।

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छानबे विकासखंड के विजयपुर से बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय लोकदल आपके द्वार अभियान का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि रालोद युवा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह पटेल ने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि पार्टी चौधरी चरण सिंह के विचारों और उद्देश्यों पर चलती है। किसानों के हित और जनविकास को प्राथमिकता देते हुए अब गांव और मोहल्लों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और पार्टी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।